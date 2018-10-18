TSK'dan Menbiç'te 62'nci devriye

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Menbiç kentinde 62'nci devriye görevi gerçekleştirildi.

Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, 18 Haziran tarihinden itibaren TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı. Bugün Menbiç'te 62'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Ekim 2018 tarihinde 62'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."



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