TSK'dan 'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin' klibi

ANKARA ,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Gemi Projesi kapsamında TCG Burgazada'nın bugün Deniz Kuvvetlerine katılacağını açıkladı.
TSK, sosyal medya hesabından "Milli Gemi projesi kapsamında üçüncü gemimiz TCG BURGAZADA Deniz Kuvvetlerine katılıyor" başlığı ile hazırladıkları klibi yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yayınlanan klip
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