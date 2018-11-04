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TSK'dan 'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Gemi Projesi kapsamında TCG Burgazada'nın bugün Deniz Kuvvetlerine katılacağını açıkladı.

ANKARA ,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Gemi Projesi kapsamında TCG Burgazada'nın bugün Deniz Kuvvetlerine katılacağını açıkladı. TSK, sosyal medya hesabından "Milli Gemi projesi kapsamında üçüncü gemimiz TCG BURGAZADA Deniz Kuvvetlerine katılıyor" başlığı ile hazırladıkları klibi yayınladı.

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