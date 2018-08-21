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TSK'dan Münbiç hattında 33'üncü devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 33'üncü koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 33'üncü devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
devriye görevi TSK

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