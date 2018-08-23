TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 34'üncü devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 34'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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