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TSK'dan Münbiç hattında 36'ncı devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 36'ncı koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 36'ncı devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 36'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Fırat Kalkanı Genelkurmay Başkanlığı münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

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