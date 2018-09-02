TSK'dan Münbiç hattında 39. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 39. devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 39. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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