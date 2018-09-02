HABER

TSK'dan Münbiç hattında 39. devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 39. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 39. devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 39. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılarMardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
Şehit Halisdemir'in adı ve fotoğrafıyla tantuni satışına tepkiŞehit Halisdemir'in adı ve fotoğrafıyla tantuni satışına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devriye görevi Fırat Kalkanı Harekat alanı Genelkurmay Başkanlığı münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.