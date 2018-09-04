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TSK'dan Münbiç hattında 40. devriye

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 40. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 40. devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 40. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Devriye Fırat Kalkanı Genelkurmay Başkanlığı münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

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