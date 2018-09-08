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TSK'dan Münbiç hattında 42. devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 42. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 42. devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 42. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK 42. devriye

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