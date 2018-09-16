TSK'dan Münbiç hattında 46. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 46'ıncı devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 46'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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