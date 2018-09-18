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TSK'dan Münbiç hattında 47'nci devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 47'nci koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 47'nci devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 47'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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47'inci devriye görevi Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattı Türk Silahlı Kuvvetleri

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