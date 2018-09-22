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TSK'dan Münbiç hattında 49'uncu devriye faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 49'uncu koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 49'uncu devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 49'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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koordineli/bağımsız devriye faaliyeti münbiç TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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