TSK'dan Münbiç hattında 50'nci devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 50'nci devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 50'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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