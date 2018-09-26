HABER

TSK'dan Münbiç hattında 51'inci devriye faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 51'inci koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 51'inci devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 51'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası
Neşet Ertaş, Uşak'ta türküleriyle anıldıNeşet Ertaş, Uşak'ta türküleriyle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
51'inci devriye ABD silahlı kuvvetleri unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.