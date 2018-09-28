TSK'dan Münbiç hattında 52'nci devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 52'nci devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, bugün 52'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

