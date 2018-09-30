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TSK'dan Münbiç hattında 53'üncü devriye faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 53'üncü koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 53'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, bugün 53'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devriye Fırat Kalkanı münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

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