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TSK'dan Münbiç hattında devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

TSK'dan Münbiç hattında devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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