TSK'dan Münbiç'te 54'üncü devriye

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Münbiç kentinde 54'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde 18 Haziran tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı.
Bugün 54'üncü koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Ekim 2018 tarihinde 54'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
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