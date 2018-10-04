HABER

TSK'dan Münbiç'te 55'inci devriye

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Münbiç kentinde, 55'inci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Münbiç kentinde, 55'inci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran'da başlatılan devriye görevinin 55'incisi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Ekim 2018 tarihinde 55'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

PARTNER'Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım''Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım'
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
Çeşme ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Doktoru tekme tokat dövdüler

Doktoru tekme tokat dövdüler

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.