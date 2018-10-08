TSK'dan Münbiç'te 57'nci devriye

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye'nin Münbiç kentinde 57'nci devriye görevi gerçekleştirildi.
Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde 18 Haziran tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı. Bugün Münbiç'te 57'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Ekim 2018 tarihinde 57'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
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