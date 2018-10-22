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TSK'dan Münbiç'te 64'üncü devriye

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 64'üncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 64'üncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi.
Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada bölgede 64'üncü koordineli bağımsız devriyenin yapıldığını, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Ekim 2018 tarihinde 64'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" açıklamasıyla duyurdu.

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