Türkiye'nin kriz ve istikrarsızlıkların hakim olduğu dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer aldığına dikkati çeken Orgeneral Dündar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu coğrafyamızda milletimizin güvenliğinin sağlanması ve vatanımızın her türlü risk ve tehditlerden uzak tutulabilmesi TSK'nın ve Kara Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, caydırıcı ve modern bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Ateş gücünü, muharebe sahasının şekillendirilmesinde, düşmanın azim ve iradesinin kırılmasında, muhabere sahasında derinlik ve genişlik kazandırılmasında ve görevin başarılmasındaki önemli unsurlardan biri olarak nitelendiren Dündar, Ateş Serbest-2018 faaliyetinde kara kuvvetlerinin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri, platformlar ve yetişmiş personelinin muharebe sahasındaki etkisinin gösterildiğini vurguladı.