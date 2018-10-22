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TSK'dan nefes kesen "Ateş Serbest-2018" faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2018 faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle imha edildi - Faaliyetin "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet ve ordu komutanları da katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2018 faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle imha edildi.

Faaliyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Viladimir Padrino Lopez ve komutanların Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.

"Seçkin Gözlemci Günü"nü, Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ordu komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da izledi.

- "Ateşin Gücü"

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı. Hedeflerin tamamının vurulmasının ardından keskin nişancı ve makineli tüfek nişancılarının atışlarına geçildi. Keskin nişancıların bir kilometrelik mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.

"Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında istihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Sonrasında roketatar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam eden faaliyette, tank ile zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlardan atışlar yapıldı. Hareket halindeki tankların hareketli hedeflerini tam isabetle vurmasının ardından tanksavar atışlarına geçildi. Kornet güdümlü tanksavarla yapılan atışlarla da hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında farklı çaptaki havanlarla "baskı atışı" gerçekleştirildi.

Korkut hava savunma sistemleriyle yapılan atışları kundağı motorlu ve çekili obüslerin "görmeden atışları" takip etti. "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de faaliyette görev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar atış yapabilen obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. "Gururumuz Fırtına" anonsuyla yapılan atışlar sonrası obüs atışları devam etti.

- "Atak"lar "mızrak" ve "cirit" attı

Ateş Serbest-2018 faaliyetinde hava hücum harekatı kapsamında Sikorsky helikopterleri iki obüsü havadan atış sahasına getirdi. Helikopterlerden indirilen 75 milimetrelik obüs bataryalarının atışlarının ardından alandaki diğer obüslerin "görerek atışları"na geçildi. Faaliyet kapsamında taarruz helikopterleri de atışlarını yaptı.

İlk atışları Atakların yaptığı faaliyet sırasında yerli üretim "mızrak" ve "cirit" roketleri de Ataklar tarafından kullanıldı. Atakların ardından atış sahasında Kobra taarruz helikopterleri belirdi. Kobra taarruz helikopterlerinin dalışlı atış tekniğiyle hedefleri ateş altına almasının ardından "Gökyüzünün kahramanları" olarak nitelendirilen pilotların kullandığı taarruz helikopterleri atış sahasından ayrıldı.

Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, faaliyetin açılışındaki konuşmasında, Suriye ve Irak'taki mevcut durum, Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler, DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ terör örgütlerine karşı yürütülen etkin mücadele ve İdlib Gerginliği Azaltma Görevi ile bölgenin ağır silahlardan arındırılması çalışmalarını takip faaliyetinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin kriz ve istikrarsızlıkların hakim olduğu dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer aldığına dikkati çeken Orgeneral Dündar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu coğrafyamızda milletimizin güvenliğinin sağlanması ve vatanımızın her türlü risk ve tehditlerden uzak tutulabilmesi TSK'nın ve Kara Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, caydırıcı ve modern bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Ateş gücünü, muharebe sahasının şekillendirilmesinde, düşmanın azim ve iradesinin kırılmasında, muhabere sahasında derinlik ve genişlik kazandırılmasında ve görevin başarılmasındaki önemli unsurlardan biri olarak nitelendiren Dündar, Ateş Serbest-2018 faaliyetinde kara kuvvetlerinin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri, platformlar ve yetişmiş personelinin muharebe sahasındaki etkisinin gösterildiğini vurguladı.

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Ateş Serbest 2018 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri

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