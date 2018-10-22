"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı. Hedeflerin tamamının vurulmasının ardından keskin nişancı ve makineli tüfek nişancılarının atışlarına geçildi. Keskin nişancıların bir kilometrelik mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.

"Seçkin Gözlemci Günü"nü, Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ordu komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da izledi.

"Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında istihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Sonrasında roketatar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam eden faaliyette, tank ile zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlardan atışlar yapıldı. Hareket halindeki tankların hareketli hedeflerini tam isabetle vurmasının ardından tanksavar atışlarına geçildi. Kornet güdümlü tanksavarla yapılan atışlarla da hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında farklı çaptaki havanlarla "baskı atışı" gerçekleştirildi.

Korkut hava savunma sistemleriyle yapılan atışları kundağı motorlu ve çekili obüslerin "görmeden atışları" takip etti. "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de faaliyette görev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar atış yapabilen obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. "Gururumuz Fırtına" anonsuyla yapılan atışlar sonrası obüs atışları devam etti.