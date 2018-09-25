TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip hazırladı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nin hava destekli tatbikat görüntülerine yer verildi.

Klibin sonunda, "Bu gelecek tüm milletimizindir." ifadesi kullanılarak 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlandı.

