TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı.
Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait arşiv görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" ifadeleri ile yayınlandı.
Görüntü dökümü
-Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait görüntüler
ANKARA (DHA)
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