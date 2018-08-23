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TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı.  Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait arşiv görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı.

Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait arşiv görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" ifadeleri ile yayınlandı.

Görüntü dökümü

-Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait görüntüler

ANKARA (DHA)

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