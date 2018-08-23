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TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı. Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait arşiv görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" ifadeleri ile yayınlandı. Görüntü dökümü -Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait görüntüler ANKARA (DHA)

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