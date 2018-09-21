TSK'dan seferberlik tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığından, 2018 yılı seferberlik tatbikatlarının ikincisinin, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda yapıldığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi amacıyla "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bu yılın seferberlik tatbikatlarının ikincisi, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda icra edildi.
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