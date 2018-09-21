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TSK'dan seferberlik tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

2018 yılı seferberlik tatbikatlarının ikincisi, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda icra edildi

Genelkurmay Başkanlığından, 2018 yılı seferberlik tatbikatlarının ikincisinin, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda yapıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi amacıyla "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bu yılın seferberlik tatbikatlarının ikincisi, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda icra edildi.

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Genelkurmay Başkanlığı Kütahya Seferberlik Tatbikatı Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları

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