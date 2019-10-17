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TSK’dan sonra Türk hackerlerden PYD’ye darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

TSK’nın, Türkiye’nin güney sınırında terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınar Harekatı’nda PYD’ye darbe üstünü darbe inerken, Türk hackerler PKK’ya yakın onlarca internet sitesini erişme kapattı.Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı birlik onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.TSK’nın operasyonuyla tökezleyen PKK/PYD’ye bir darbede Türk hackerler indirdi.

TSK’dan sonra Türk hackerlerden PYD’ye darbe

TSK’nın, Türkiye’nin güney sınırında terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınar Harekatı’nda PYD’ye darbe üstünü darbe inerken, Türk hackerler PKK’ya yakın onlarca internet sitesini erişme kapattı.
Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı birlik onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.
TSK’nın operasyonuyla tökezleyen PKK/PYD’ye bir darbede Türk hackerler indirdi. Hackerler, yaptıkları çalışmalarla örgütün yayınlarını yaptığı internet sitelerini erişime kapattı.
İsim belirtmeyen hackerler, sitelere ise Türk bayrağı yerleştirerek şunları yazdı:
“PKK ve PYD, birbirileriyle ilintili terör örgütleridir. Türkiye Cumhuriyetinden özür dileriz.”

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