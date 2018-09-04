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TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

SURİYE'de 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'de 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının gerçekleştirildiği Suriye'deki bölgelere sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye'de bulunan TSK'ya ait üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

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TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyatTSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyatTSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyatTSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat

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