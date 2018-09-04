TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki Kilis'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis'in Elbeyli ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.

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