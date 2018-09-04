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TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 23:45 | Son Güncelleme

SEVKİYAT SÜRÜYOR Suriye sınırındaki Kilis'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti.

TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye sınırındaki Kilis'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis'in Elbeyli ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.

FOTOĞRAFLI

TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

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