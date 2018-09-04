TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye sınırındaki Kilis'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis'in Elbeyli ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.
FOTOĞRAFLI
BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak
Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!
Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!
ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır
Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum