TSK'dan yeni video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Etkin-Caydırıcı-Saygın" temalı yeni videosu, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
TSK'nın caydırıcı gücünü gösteren ve 2 dakika 41 saniye süren videoda, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetlerinin manevra kabiliyetleri ile operasyonel güçleri tatbikat görüntüleriyle aktarılıyor.
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği insansız hava araçlarına da yer verilen videoda, yerli mühimmatlarla hava ve karadan gerçekleştirilen füze atışları bulunuyor.
Türk Yıldızları gösterisiyle renklenen videoda, Mehmetçik'in yurt dışı görevlerde yerel halka sunduğu hizmetlerden örnekler de aktarılıyor.
Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir" sözüyle son buluyor.
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