TSK:Hakurk'a düzenlenen hava harekâtında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA)

