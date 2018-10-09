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TSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi Prof.

TSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM), heykeltıraş Ayhan Erdem’in 4’üncü kişisel heykel sergisi açıldı. İnsanların ruh hallerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Emekli olduktan sonra heykel çalışmalarına başlayan heykeltıraş Ayhan Erdem’in son sergisi sekiz yıllık çalışmalarından oluşuyor. Erdem’in, alçı, kil, taş ve gaz betondan ürettiği heykelleri insanların ruh hallerini yansıtıyor. Erdem’in, sergide yer alan ve Türkiye haritası üzerinde 130 adet kadın ve erkek heykeline yer verdiği eseri de büyük ilgi gördü. Farklı konseptlerin ele alındığı sergide, sanatçının Anadolu’daki medeniyetler buluşmasına vurgu yaptığı heykel ve rölyef çalışmaları da sergilendi.
“BİR ESERİM DE BENİ İFADE EDİYOR”
Sergide, toplumsal mesajlara yer verdiğini kaydeden Erdem, şunları söyledi:
“En çok yaşadığım duygu öfke ve isyan. Sivas Madımak Katliamı’nda katledilenleri, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’i, Türkiye devrimci hareketinin önder isimlerinden Deniz Gezmiş’i andım. Erkek egemen toplumda yaşayan kadını, kadınlara yönelik saldırgan tutumu, kadın cinayetlerini, çocuk gelinleri ele aldım. Annelik içgüdüsünü ve masum hallerini yansıttık. Bir eserimde parmakların ucunda hayata tutunuyorum. Bu eserim de beni ifade ediyor.”
Sergisini Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde açmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten Erdem, Maltepe Belediyesi’nin kendisine cesaret verdiğini de sözlerine ekledi. Sergi, 14 Ekim’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
(FOTOĞRAFLI)

TSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyorTSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyorTSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyorTSKM yeni heykel sergisine ev sahipliği yapıyor

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