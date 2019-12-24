HABER

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:37 | Son Güncelleme

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi'
Minik Kuzey, yaşamak için kök hücre nakli bekliyorMinik Kuzey, yaşamak için kök hücre nakli bekliyor
TİKA’dan, Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destekTİKA’dan, Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi! Trafik düzenini ihlal etmeyen araç çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

39 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

Adana'da çok sayıda ilçede okullar tatil edildi

Yağmur bu kentte okulları tatil ettirdi

İstanbul’da bu sabah! Yağmura hazırlıksız yakalandılar, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da bu sabah!

Yürekleri ısıtan görüntü! Kazanın ardından bir an olsun yanından ayrılmadı

Yürekleri ısıtan görüntü! Elinden tuttu, yanından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.