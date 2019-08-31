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TSK'nin ateş gücüne teknolojik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

ASELSAN, TSK'ye yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi teslimatı gerçekleştirdi - ADOP-2000, tespit edilen hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasına imkan veriyor

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını sağlayan yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi (ADOP-2000) teslimatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, TSK'nin ihtiyacı olan söz konusu sistemlerin teslimatı sürüyor.

ADOP-2000 Sistemi ikinci parti teslimatı, Çorlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında başlayan kabul faaliyetleri, Macunköy Tesisleri ve Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde devam ederek tamamlandı.

Bu kapsamda, Fırtına obüsü görev bilgisayarları, taşınabilir sistem setleri, uygulama dershanesi, ateş destek unsurlarının muharebe sahasındaki komuta kontrol ve gözetleyici fonksiyonlarını icra etmesini sağlayan sistemler ile donatımı yapılmış zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformlardan oluşan sistemlerin kabulü gerçekleştirildi.

Zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformların tamamı ASELSAN yerleşkeleri dışında donatıldı ve Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde teslim edildi.

- Etkin, hızlı ve ekonomik

Günümüzde muharebe koşulları daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine sahip ateş desteğini gerekli kılıyor. ADOP-2000, Türk ve dünya orduları için bu gereksinimleri karşılamak için geliştirildi.

ADOP-2000, kolordunun, kolorduya bağlı tugay ve alayların ihtiyaç duyduğu ateş desteğinin, diğer muharebe sahası fonksiyonları ile bütünleşik olarak etkin, hızlı ve ekonomik şekilde karşılamasını sağlıyor.

Bu kapsamda hedeflerin tespiti, yönetimi, taktik ve teknik ateş idaresi faaliyetleri sayısal ortamda otomatik gerçekleştiriliyor. Sistem, hedef tespit araçlarından ateş destek koordinasyon merkezlerine, ateş idare merkezlerinden silahlara kadar bütün ateş destek unsurları arasında hızlı ve güvenilir veri haberleşmesini sağlıyor. Unsurlar arasındaki veri haberleşmesi, askeri standartlardaki haberleşme protokollerine uygun taktik telsiz ve telli hat üzerinden yapılıyor.

ADOP-2000, orduların değişik taktik yapılanma gereksinimlerini karşılayan esnek kullanım imkanı sunuyor. Sistem; manevra, istihbarat, hava savunma, muharebe hizmet desteği gibi diğer muharebe sahası fonksiyonlarına ait taktik komuta kontrol sistemlerine sayısal entegrasyon altyapısına sahip bulunuyor.

Sistem, fonksiyonlarını, ileri teknolojiye sahip alt sistemleri ve askeri standartla uygun haberleşme altyapısıyla yerine getiriyor. ADOP-2000, ateş destek unsurlarının ihtiyaç duyduğu yüksek doğrulukta yer ölçme faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve ihtiyaç duyulan birliklere ulaştırılmasını sağlıyor.

Silah sistemlerinin ihtiyaç duyduğu atış doğruluğunu artırıcı meteoroloji bilgilerini üreten sistem, bu raporları ateş destek unsurlarına gönderiyor. ADOP-2000, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda yüksek doğrulukla hedef tespit ihtiyaçlarına cevap veriyor.

- Hedefe göre en etkin ateş gücü

Sistem, tespit edilen hedefler için ateş desteğinin planlamasını, koordinasyonunu ve taktik ateş idaresini gerçekleştiriyor.

ADOP-2000, muharebe sahasına ait taktik resmin ve durum bilgilerinin sayısal harita üzerinde gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor.

Sistem sahip olduğu yeteneklerle, komutanın niyetine ve kriterine, eldeki bütün ateş destek vasıtalarının durumuna (silah, mühimmat, hazırlık, atış menzili ve benzeri), taktik duruma, muharebe sahasının şartlarına, dost ve düşman birliklerinin durumuna ve ateş destek koordinasyon tedbirlerine göre analiz edilen hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını imkan veriyor.

Müttefik ülkelerin ateş destek sistemlerine entegre olarak çalışabilen ADOP-2000, obüs, havan ve çok namlulu roket sistemlerinin ateş idaresinin otomasyonunu sağlıyor.

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ADOP-2000 Aselsan Ateş Destek Otomasyon Sistemi TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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