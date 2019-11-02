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TSK'nın atlı birlikleri, süvarilerin şanlı tarihini yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, yetiştirdiği binici ve atlarla süvarilerin tarihini yaşatmaya devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, yetiştirdiği binici ve atlarla süvarilerin tarihini yaşatmaya devam ediyor. Merkezde yetiştirien biniciler, Gemlik ırkı yerli atlarla A tipi devlet törenleri başta olmak üzere bayramlarda ve özel törenlerde görev alıyor.
Bünyesinde 123 at bulunan Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yabancı devlet başkanları için düzenlenen A tipi devlet törenleri başta olmak üzere, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi törenlerde boy gösteriyor. Atlı birlikte bulunan atların tamamı yerli Gemlik ırkından oluşuyor. 3 yaşından itibaren Ankara’daki birliğe getirilen yerli atlar sıkı bir eğitimden geçiyor.
HEM BİNİCİLER HEM DE ATLAR YETİŞTİRİLİYOR
Yüzbaşı Serdar Akyel, birliğin çeşitli kademelerinde görev alan subay ve astsubayların 30 hafta, uzman erbaşların ise 20 haftalık süren bir eğitimden geçtiğini belirterek, "Süvari Birliğinin bünyesinde; Binicilik Ekip Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, At Kliniği ve Karargah Bölük Komutanlığı bulunmaktadır. Öğretim Başkanlığı, verdiği eğitim ve kurslarla hem binici personel yetiştiriyor hem de gelen tayların ihtisas eğitimini yaptırıyor. Birlikte ayrıca ulusal ve uluslararası binicilik yarışmalarında Türkiye’yi üniforma ile temsil eden biniciler yetiştiriliyor. Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, bir atın doğumundan son nefesini verdiği ana kadar yaşamını onunla bütünleştirmeyi velinimet olarak kabul ettiği, bu canlılarla birlikte nefes alıp vermeye, Türk süvarilerinin ve biniciliğinin kendisine verdiği mirasın bilinciyle tüm görevleri en iyi şekilde yapmaya büyük bir onur ve gururla devam ediyor" dedi.
'A TİPİ DEVLET TÖRENLERİNE 41 AT'
Karargah Bölük Komutanlığı’nın bünyesinde bulunan Süvari ve Koşulu Topçu Takımı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen A tipi devlet törenlerinde yer aldığını belirten Akyel, "Tarihi süvari birliği kuruluşu ve kıyafetleri ile köklü süvari geleneğimizi görsel olarak yaşatmaktadır. A tipi devlet törenlerine 41 at ile iştirak etmektedir. Ayrıca ülkemizin farklı yörelerinden vatani görevini yapmak için gelen ve içlerinde atlarla ilk kez karşılaşmış olanlar dahil tüm Mehmetçiklere 80 saat süren atçılık eğitimi verilmektedir. Ayrıca geleneksel atlı sporları olan cirit ve atlı okçuluk eğitimleri de uygulama seviyesinde verilmektedir" dedi.
'PERSONELE AT SAĞLIĞI BİLGİSİ VERİLİYOR'
Yüzbaşı Akyel, birliğin bünyesinde bulunan at kliniğinde 123 atın tedavilerinin ve bakımlarının yapıldığını belirterek, "Atların beslenmeleri, nalbantlık hizmeti, koruyucu hekimlik maksadıyla periyodik muayeneleri aşı ve ilaç uygulamalarını burada yapıyoruz. Ayrıca personelimize atlarla ilgili temel sağlık konularına ilişkin At Sağlığı Bilgisi verilmektedir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Atlı birliklerinden eğitimler
-At üzerinde cirit atma, ok atma
-Yüzbaşı ile röp.
Haber-Kamera: Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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