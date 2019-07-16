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"TSK'nin FETÖ ile mücadelesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu: - "FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 17 bin 242 kişi kamu görevinden çıkartılmıştır. Bunlardan 8 bin 240'ı subay, 7 bin 161'i astsubay, bin 240'ı uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş" - "2017 yılından bugüne kadar yurt içinde 2 bin 228, yurt dışında ise 3 bin 726 olmak üzere toplam 5 bin 954 kadar terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) bugüne toplam 17 bin 242 personelin ihraç edildiği, bunlardan FETÖ ile ilişkisi olmadığı kanıtlanan 393'ünün görevlerine döndüğünü açıkladı.

Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile Mücadelesi" konulu konferans verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen konferansta Topaloğlu, örgütün iç yüzünü anlatırken, kuruluş ve yapılanma sürecine ilişkin bilgiler verdi.

TSK içindeki FETÖ ile mücadeleye değinen Topaloğlu, "FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 17 bin 242 kişi kamu görevinden çıkartılmıştır. Bunlardan özellikle 8 bin 240'ı subay, 7 bin 161'i astsubay, bin 240'ı uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş." dedi.

FETÖ ile ilişkisi bulunmadığı belirlenen 393 personelin görevine döndüğünü dile getiren Topaloğlu, ihraç edilen personellerden 9 bin 125'inin Kara Kuvvetleri, 3 bin 111'inin Deniz Kuvvetleri ve 4 bin 730'unun Hava Kuvvetleri Komutanlığından olduğunu söyledi.

OHAL ile askeri okulların kapatılmasıyla TSK'den uzaklaştırılan öğrenci sayısının 16 bin 409 olduğunu aktaran Topaloğlu, bu personelin çoğunluğunun FETÖ'nün "ışık evleri" yapılanmasından olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

TSK'de 2 bin 934 personelin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını ve haklarında FETÖ incelemesi yapıldığını vurgulayan Topaloğlu, "Yine bunlardan haklarında kuvvetli FETÖ şüphesi olan personellerden 2 bin 162 kişi de açığa alınmış ve bu personellerin müteakip gelişmeler için incelemeleri devam etmektedir." diye konuştu.

Topaloğlu, emekli personellerden FETÖ irtibatı tespit edilen 803 kişinin rütbelerinin de alındığını kaydetti.

- Son 2 yılda 5 bin 954 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nin, içindeki hainlerin ihraç edilmesiyle eskisinden daha etkin, caydırıcı ve saygın şekilde görev yaptığına işaret eden Topaloğlu, 15 Temmuz sonrası Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Pençe harekatlarında TSK'nin artan gücünü dosta ve düşmana gösterdiğini söyledi.

Topaloğlu, harekatlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 645 PYD, PKK ve DEAŞ mensubu etkisiz hale getirirken, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ise 3 bin 162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz sonrası PKK ile mücadeleye devam etmiş ve örgüte ağır darbeler vurulmuş, örgütün etkinliği zayıflatılmıştır. 2017 yılından bugüne kadar yurt içinde 2 bin 228, yurt dışında ise 3 bin 726 olmak üzere toplam 5 bin 954 kadar terörist etkisiz hale getirilmiştir."

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun da konuşma yaptığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosu izlettirildi.

Konferans sonunda Topaloğlu'na üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu ile Rektör Hacısalihoğlu hediye verdi.

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FETÖ Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire ihraç İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mücadele TSK

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