"TSK'nin FETÖ ile mücadelesi"

İSTANBUL (AA) - Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) bugüne toplam 17 bin 242 personelin ihraç edildiği, bunlardan FETÖ ile ilişkisi olmadığı kanıtlanan 393'ünün görevlerine döndüğünü açıkladı.

Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile Mücadelesi" konulu konferans verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen konferansta Topaloğlu, örgütün iç yüzünü anlatırken, kuruluş ve yapılanma sürecine ilişkin bilgiler verdi.

TSK içindeki FETÖ ile mücadeleye değinen Topaloğlu, "FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 17 bin 242 kişi kamu görevinden çıkartılmıştır. Bunlardan özellikle 8 bin 240'ı subay, 7 bin 161'i astsubay, bin 240'ı uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş." dedi.

FETÖ ile ilişkisi bulunmadığı belirlenen 393 personelin görevine döndüğünü dile getiren Topaloğlu, ihraç edilen personellerden 9 bin 125'inin Kara Kuvvetleri, 3 bin 111'inin Deniz Kuvvetleri ve 4 bin 730'unun Hava Kuvvetleri Komutanlığından olduğunu söyledi.