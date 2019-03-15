HABER

TSK'nin FETÖ ile yoğun mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmaya devam ederken, FETÖ ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor - Bu kapsamda, önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 920 personel ihraç edildi - OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 104 emekli askerin rütbeleri geri alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmaya devam ederken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bu kapsamda, önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak, yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda son olarak bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 171, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 48 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 215 olmak üzere toplam 434 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 920 oldu.

Öte yandan, söz konusu süre içinde 104 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?
Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesiGençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.