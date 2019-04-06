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TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ergün, özel teşebbüs ile 3 üniversitenin ortak çalışması sonucu üretilen termal- kızılötesi kameraların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) göz bebeği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ergün, bu kameralara Japonya da dahil pek çok Ortadoğu, Avrupa ve Arap ülkesinin de büyük ilgi duyduğunu belirtti. ​Bursa Nova Okulları tarafından düzenlenen '2'nci Geleneksel Nova Bilim ve Teknoloji Sempozyumu yapıldı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ergün, ODTÜ Teknokent ekibiyle yerli foton termal kameraları tanıttı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ ile özel teşebbüsün ortak çalışması olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği' foton termal kameralarla ilgili bilgi veren Ergün, "Bunlar atmosferik pencere denilen ışığın soğurulmadan geçirildiği bant aralıklarında, biri 3- 5 mikron aralığında, diğeri 8- 12 bandında kameralar. Yakın kızılötesi bölgede özellikle gece sadece yıldızlardan gelen birkaç optik fotonla algılama geliştirmek mümkün. Onları çoğaltarak özellikle çölde, çok zifiri karanlıkta, sisli havalarda görüntü teknolojisinin geliştirilmesinde kullanılan yeni dedektör tipleri de geliştirdik. Bu teknoloji İHA'larda, tanklarda, helikopterlerde, sınır boylarında gezen devriyelerde kullanılıyor" dedi. Prof. Dr. Ergün, Japonya Silahlı Kuvvetleri de dahil pek çok Ortadoğu, Avrupa ve Arap ülkesinin de büyük ilgi duyduğu yerli foton termal kameraları üst modelleri çıkmadan satmanın doğru olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Ergün, "Japon Silahlı Kuvvetleri'nin bizden okuma devreleri aldığını, Arap ülkelerinden ilgi olduğunu biliyorum. Burada şu an 30- 35 kişi çalışıyor, ama 2 yıl içinde bu sayının 250'ye çıkmasını hedefliyoruz. Pazar payımızı geliştirmeye çalışsak da asıl önemli olan bunlar, bir ülkenin bağımsızlığını temsil eden özel teknolojiler olduğu için bir üst modeli çıkarmadan bunları satmak doğru değil. En yenisi sizde kalacak şekilde bir eskisini vermeniz doğru olur. Türkiye'nin coğrafyası belli ve coğrafya da bir kader ise geliştirdiğiniz her şeyi satamazsınız" şeklinde konuştu.

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