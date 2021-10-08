HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “TSK'nın Harekatı IŞİD’le Mücadeleye Zarar Veriyor”

“TSK'nın Harekatı IŞİD’le Mücadeleye Zarar Veriyor”

08.10.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıllığına daha uzattı. Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini belirtti

Başkan Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıllığına daha uzattı. Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulundu. ABD Başkanı, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Biden, acil durumun bir yıllığına daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

Beyaz Saray'dan kararla ilgili yayınlanan açıklamada, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ''Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'' uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Biden da mektubunda, bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti.

Biden mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da, acil durumun sürecinin bir yıllığına uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı
Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!
Maliyetinin 40 katına satmak istiyor! Eleştirilerin hedefi olduMaliyetinin 40 katına satmak istiyor! Eleştirilerin hedefi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.