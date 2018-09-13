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TSK'nın Kandil'e yönelik hava harekatında hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

TSK'nın Kandil'e yönelik hava harekatında hedeflerin vurulma anı ve bölgede yaşanan patlamalar anbean görüntülendi.


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TSK'dan Kandil'e hava harekatı TSK'dan Kandil'e hava harekatı
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