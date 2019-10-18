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TSK’nın kontrol altına aldığı yerlerde hayat normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını, paylaştığı bir videoyla açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını, paylaştığı bir videoyla açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı” denildi. Öte yandan, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de bakanlık tarafından paylaşıldı.
Görüntü dökümü:
- MSB tarafından paylaşılan görüntüler
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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