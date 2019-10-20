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TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

BURSA’daki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda yetiştirilen 'Zerdava' cinsi köpek, mayın, bomba ve narkotik madde arama ve canlı kurtarma operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk oldu.

TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’daki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda yetiştirilen 'Zerdava' cinsi köpek, mayın, bomba ve narkotik madde arama ve canlı kurtarma operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk oldu.
Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkı sağlıyor. 7 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler sonunda yetiştirilen köpekler, görev yerlerine sevk ediliyor. Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan proje dahilinde, genellikle Trabzon’da av ve çoban köpeği olarak kullanılan yerli ırk 'Zerdava'nın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi. Eğitimleri 2018 yılında tamamlanan 'Zerdava' cinsi köpekler; mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılan ilk yerli ırk oldu.
TSK bünyesindeki birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacının, eğitim merkezi tarafından karşılandığını belirten Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Dr. Veteriner Yarbay Melih Sayın, bu köpeklerin operasyonlarda başarılar sağladığını kaydetti. Dr. Veteriner Yarbay Melih Sayın, "Taburumuzda 7 farklı branşta köpek eğitilmektedir. Devriye, arama kurtarma, keşif, iz takibi, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın aramadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde başarı ile yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Harekatı’nda mayın arama köpeklerimiz ve bomba arama köpeklerimiz aktif olarak görev yapmış ve başarılar kazanmıştır. Taburumuzda 2016 yılından itibaren yerli ve milli ırkların kullanılması maksadıyla 'Zerdava' ırkının üretim faaliyetlerine başlanmıştır" dedi.
Köpek Üretim Eğitim Tabur Komutanlığı’nda 12 farklı köpek ırkının eğitim faaliyetinin yapıldığına işaret eden Köpek Üretim ve Bakım Bölük Komutanı Veteriner Üsteğmen Zafer Şafak ise bunların 6’sının yabancı, 6’sının ise yerli köpek ırklarından oluştuğunu belirtti.
'Zerdava' hakkında bilgi veren Veteriner Üsteğmen Zafer Şafak, “Yerli köpek ırklarımızdan 'Zerdava', özellikle Trabzon bölgesinde av ve çoban köpeği olarak kullanılmaktadır. 'Zerdava', cesur, güçlü, kondisyonu oldukça yüksek, koku alma duyusu yüksek bir ırktır. Bu özelliklerinden dolayı askeri maksatlı olarak kullanılabileceğini değerlendirdik. 2016 yılında ilk damızlık 'Zerdava' köpeklerimizi aldık ve askeri maksatlı üretim ve eğitim denemelerimize başladık. Bu kapsamda yapmış olduğumuz eğitim denemelerinde 'Zerdava' köpeğinin özellikle mayın arama, bomba arama, takip, arama kurtarma ve narkotik madde arama branşlarında yetenekli olduğunu gördük. İlk köpeklerimizi 2018 yılında kıtalara sevk ettik. İlerleyen yıllarda 'Zerdava' köpeğinden önemli başarılar alacağımızı değerlendirmekteyiz" diye konuştu.
Köpek Üretim Eğitim Tabur Komutanlığı aynı zamanda yerli ve milli ırk köpekleri de koruyor. Veteriner Üsteğmen Zafer Şafak, "Birliğimizde yerli köpek ırklarını hem askeri maksatlı olarak kullanmak, hem de yerli gen kaynaklarını korumak maksadıyla üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktayız. Köpek eğitim faaliyetlerimizde yerli ve milli ırklarımızın sayısını artırmak ve yerli gen kaynaklarımızı korumak maksadıyla birliğimizde Türk çoban köpeği kangal, akbaş, malaklı, Kars çoban köpeği, Türk tazısı ve 'Zerdava' köpeklerinin üretim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

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TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'

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