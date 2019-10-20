TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’daki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda yetiştirilen 'Zerdava' cinsi köpek, mayın, bomba ve narkotik madde arama ve canlı kurtarma operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk oldu.

Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkı sağlıyor. 7 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler sonunda yetiştirilen köpekler, görev yerlerine sevk ediliyor. Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan proje dahilinde, genellikle Trabzon’da av ve çoban köpeği olarak kullanılan yerli ırk 'Zerdava'nın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi. Eğitimleri 2018 yılında tamamlanan 'Zerdava' cinsi köpekler; mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılan ilk yerli ırk oldu.

TSK bünyesindeki birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacının, eğitim merkezi tarafından karşılandığını belirten Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Dr. Veteriner Yarbay Melih Sayın, bu köpeklerin operasyonlarda başarılar sağladığını kaydetti. Dr. Veteriner Yarbay Melih Sayın, "Taburumuzda 7 farklı branşta köpek eğitilmektedir. Devriye, arama kurtarma, keşif, iz takibi, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın aramadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde başarı ile yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Harekatı’nda mayın arama köpeklerimiz ve bomba arama köpeklerimiz aktif olarak görev yapmış ve başarılar kazanmıştır. Taburumuzda 2016 yılından itibaren yerli ve milli ırkların kullanılması maksadıyla 'Zerdava' ırkının üretim faaliyetlerine başlanmıştır" dedi.