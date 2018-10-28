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TSK'nın YPG/PKK mevzilerini vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Atışların, karşı tarafta tespit edilen terörist mevzileri ve yapılan atışlara karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiği öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryalarının terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalamasının meşru müdafaa kapsamında olduğu kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Bombalamanın, karşı tarafta tespit edilen terörist mevzileri ve yapılan atışlara karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri YPG/PKK

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