TSK'nın YPG/PKK mevzilerini vurması

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryalarının terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalamasının meşru müdafaa kapsamında olduğu kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.
Bombalamanın, karşı tarafta tespit edilen terörist mevzileri ve yapılan atışlara karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.
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