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TSK’nın yükünü azaltacak projede sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi III.

Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı’nda birinci olan projenin hayata geçmesiyle birlikte askeriyede kullanılan 10 kiloluk telsiz sisteminin ağırlığı 4 kilograma düşecek. Ayrıca mevcut telsizlerin 8 saat olan kullanma süresi 12 saate çıkarılırken, şarj süresi 2 saatten 5 dakikaya düşürülecek. Laboratuvar testleri tamamlanmak üzere olan proje kapsamında ayrıca yerli imkanlarla bir elektronik kontrol devresi de geliştirildi.
Bartın Üniversitesinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarı’nda 33 farklı il ve yurt dışından katılımcıların 204 projesi yarıştı. Bilim insanları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda birincilik ödülü “Askeri Uygulamalar için Yüksek Performanslı Hibrid Yakıt Hücresi Tasarımı” projesiyle Erhan Demircioğlu’nun yürütücülüğündeki projeye verildi.
Demircioğlu’nun Ahmet Seçer, Nuh Cevdet Alparslan ve Murad Karadağ ile geliştirdiği proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullandığı klasik telsizlere göre daha hafif ve yüksek performanslı hibrid yakıt hücresi geliştirildi. Laboratuvar testleri tamamlanmak üzere olan proje ile askeriyede şu an kullanılan 10 kiloluk telsiz sisteminin ağırlığı 4 kilograma düşürülecek. Aynı zamanda yeni sistemle mevcut telsizlerin 8 saat olan kullanma süresi 12 saate çıkarılırken, şarj süresi 2 saatten 5 dakikaya kadar indirilmiş olacak.

Kullanışlı, yüksek verimli, çevre dostu
Çalışma hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Demircioğlu, yoğun çalışmalar sonucunda geliştirdikleri sistemin kullanışlı, yüksek verimli ve çevre dostu olduğunun altını çizdi. Demircioğlu, “Temiz, yenilenebilir güç üretim teknikleri içerisinde kimyasal enerjiyi direkt elektrik enerjisine çeviren sistemler olan yakıt hücreleri, güvenilirlikleri, yüksek verimlilikleri ve çevre dostu olmaları nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanmışlardır. Yakıt hücresi türleri içinde özellikle proton değişim membran yakıt hücreleri (PEMFC) yüksek performansları, modüler yapıları, diğer yakıt hücrelerine göre düşük sıcaklıklarda çalışmaları ve sessiz olmalarından dolayı büyük ilgi çeken yakıt hücresi türüdür” dedi.

“Standart pillere göre daha verimli, hafif ve sessiz”
Demircioğlu, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda elde ettikleri ürünün askeri uygulamalarda önemli kolaylıklar sağlayacağını da vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
“Yakıt hücresi uygulamaları özellikle elektrik şebekesinin olmadığı durumlarda güç elde etmemizi sağlarlar. Bu uygulamalar içerisinde taşınabilir uygulamaların acil yedek güç ihtiyacı olduğu ve özellikle askerlerin ağır donanım taşıması gerektiği durumlarda standart pillere göre daha uzun süreli çalışmaları, hafif ve sessiz olmaları nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. Yakıt çeşitliliği ve veriminden dolayı, askeri amaçla kullanılabilecek en iyi enerji kaynağı hidrojenli enerji üreteçleridir. Gerek askeri araçlarda, gerek ısı, elektrik ve su ihtiyacı durumunda kolay kullanımıyla askeri yönden hidrojenli enerji üreteci jeneratör ve bataryaları iyi bir alternatiftir. Yakıt hücrelerindeki en önemli sıkıntı reaksiyon sonucunda açığa çıkan atık ısının giderilmesi için üretilen enerjinin bir kısmının soğutucu ünitede tüketilmesidir. Bu çalışmada, atık ısıdan ekstra elektrik üretip, üretilen bu elektrikle soğutma ünitesinin çalışmasını sağlayacak bir hibrid sistem tasarlanmıştır.”

Yerli elektronik kontrol devresi geliştirildi
Laboratuvar testleri tamamlanmak üzere olan proje kapsamında ayrıca yerli imkânlarla bir elektronik kontrol devresi de geliştirildi. Saha uygulamalarının yakın zamanda gerçekleştirileceği ve ardından TSK’nın hizmetine sunulacak projede sonraki hedef ise telefon, bilgisayar, radyo, gece görüş cihazları ve ısıtıcı sistemlerin enerjisini karşılayabilecek performansı artırılmış hidrojen yakıt hücresi tasarlamak.

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