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TSK'ye 4 yeni modüler üs bölgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 4 modüler üs bölgesi TSK'ye teslim edildi - Savunma Sanayi Başkanlığının ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, gelişmiş teknolojilerle donatılmış modüler üs bölgelerinin sayısı 33'e ulaştı

GÖKSEL YILDIRIM - Yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmetine sunulan modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç duyulan üs bölgelerinin güvenlik güçlerine kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde 3 üs bölgesinin teslimi öngörülürken, yapımı tamamlanan 4 üs bölgesi SSB tarafından planlanan süre içinde TSK'ye teslim edildi. Proje kapsamında bugüne kadar teslim edilen modüler yapıdaki üs bölgesi sayısı böylece 33'e ulaştı.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, uzak komutalı silah sistemleri, elektronik harp unsurları, çok rotorlu insansız hava araçları, atış yeri tespit sistemleri, çeşitli sensörler, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

Üs bölgelerinin güvenliği için "Sarp" uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, "Şahingöz" termal kameralar, çok rotorlu insansız hava aracı "Serçe", anti-drone sistemleri gibi bir dizi üründen yararlanılıyor.

SSB, gelecek dönemde modüler üs bölgelerine yönelik kurulum ve teslimatlara devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan modüler üs bölgeleri Savunma Sanayii Başkanlığı

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