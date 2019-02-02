TSK'ye 4 yeni modüler üs bölgesi

GÖKSEL YILDIRIM - Yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmetine sunulan modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç duyulan üs bölgelerinin güvenlik güçlerine kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde 3 üs bölgesinin teslimi öngörülürken, yapımı tamamlanan 4 üs bölgesi SSB tarafından planlanan süre içinde TSK'ye teslim edildi. Proje kapsamında bugüne kadar teslim edilen modüler yapıdaki üs bölgesi sayısı böylece 33'e ulaştı.