TSMC: Akıllı telefonlara talep yavaşlıyor! Artan maliyetler tüketicilere yansıtılabilir

Yeni akıllı telefon modelleri peş peşe çıkıyor. Markalar birbiri ardına tanıtımlar gerçekleştiriyor. Ancak TSMC Başkanı Mark Liu'nun yaptığı açıklamaya göre akıllı telefon endüstrisinde işler pek de istendiği gibi gitmiyor.

AKILLI TELEFONLARA TALEP YAVAŞLIYOR

Ekonomi gazetesi Nikkei'de yer alan habere göre, TSMC Başkanı Mark Liu, yaptığı açıklamada tüketici elektroniği talebinin Çin'deki jeopolitik belirsizlikler ve Kovid-19 ile ilgili kapanmaların arasında yavaşlama işaretleri gösterdiğini söyledi.

TSMC Başkanı Mark Liu, yavaşlamanın akıllı telefonlar, PC'ler ve TV'ler gibi alanlarda, özellikle de en büyük tüketici pazarı olan Çin'de ortaya çıktığını ifade etti.

"TÜKETİCİLERE YANSITILABİLİR"

Liu ayrıca bileşen ve malzeme maliyetlerinin büyük oranda arttığı ve bunun teknoloji ve çip şirketlerinin üretim maliyetlerini artırdığı konusunda uyardı. Liu, "Böyle bir baskı sonunda tüketicilere yansıtılabilir" dedi.

"Sektördeki herkes, genel tedarik zinciri boyunca artan maliyetlerden endişe duyuyor... Yarı iletken endüstrisi bu maliyet artışını çoktan ve doğrudan yaşadı" diyen Liu, endüstrinin bu yıl makroekonomik belirsizliklerden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Liu, TSMC'nin bu yıl büyüme hedefini ve sermaye harcamasını değiştirmesinin muhtemel olmadığını belirtti, ancak "Mevcut kapasitemizle müşterilerimizin taleplerini hala karşılayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSMC, diğer pek çok yonga üreticisi gibi, 2020'nin sonlarında ortaya çıkan küresel yarı iletken kıtlığı (çip krizi) nedeniyle talebi karşılamakta zorluk yaşıyor.

