TSMC'den çip talebini karşılamak için milyarlarca dolarlık yatırım

Intel de gelişmiş çip üretim kapasitesini artırmak için 20 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Müşterilerinin arasında Apple ve Qualcomm gibi şirketlerin bulunduğu TSMC gelişmiş çipler üretmek için bu yıl da 25 ila 28 milyar dolar arasında yatırım yapacağını açıklamıştı.

KÜRESEL ÇİP KRİZİ ÜRETİMİ VURDU

Küresel şirketlerin çip tedariğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bazı otomobil üreticileri üretimde kesintiye gitmek zorunda kaldı. Çip tedariğinin talebi karşılamaması nedeniyle cep telefonu, bilgisayar ve hatta ev aletleri üreten şirketlerin de üretiminde aksamalar yaşanıyor.

(Reuters)

