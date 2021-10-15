TSMC Japonya’da ilk yonga fabrikasını kurma planını açıkladı

Wei, tesisin görüntü sensörlerinden mikro denetleyicilere kadar birçok çip türünde kullanılabilen 22 nanometre ve 28 nanometre işlem teknolojisine odaklanacağını da sözlerine ekledi. Yeni çip sahasının inşaatının önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor. Üretim ise 2024’te başlayacak.

Üst düzey yetkili, yatırımın tam boyutunu henüz açıklamadı. Şirket, Temmuz ile Eylül 2021 arasındaki döneme ilişkin net karını açıklayan mali raporunu aynı gün paylaştı.

BÜYÜK BİR HAMLE

TSMC’nin brüt marjı yüzde 51,3 olurken, işletme marjı yüzde 41,2 olarak belirlendi. Özellikle, TSMC’nin Japonya’ya kayması, şirketin üretimini Tayvan merkezli yapma konusundaki onlarca yıllık stratejisi düşünüldüğünde büyük bir hamleye işaret ediyor. Japonya’ya benzer şekilde şirket, ABD’de de Arizona eyaletinde gelişmiş bir çip tesisi inşa ediyor. İlginç bir şekilde, şu anda Almanya için de bir plan düşünülüyor. Görünüşe göre şirket global anlamda yaşanan çip krizine çare olacak en öncelikli şirket olmayı planlıyor. Devam eden çip krizi dünya çapında birçok şirket üretim açısından olumsuz etkilendi.

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