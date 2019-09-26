TŞOF Başkanı Apaydın: “Özel araçlarda sigara yasağını sonuna kadar destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artık özel araçlarda şoförlerin ve diğer yolcuların sigara içmelerinin yasaklanmasını değerlendiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu yeni bir karar değil. Sonuçta insan sağlığı için alınmış önemli bir kardır. Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü özel araçlarda çocuğumuzdan tutun da yaşlımıza varıncaya kadar herkesi taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bizi yetiştiren ve bu günlere getiren yaşlılarımızı da korumak adına geleceğimizi sigara ile yok etmemeliyiz. Onun için alınan bu kararı yerinde buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

“Var olan kanun uygulanmaya başlandı”

Sigara denetimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Kanun zaten vardı. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle hususi araçların içerisinde ve sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirilmişti. Hatta kanunun çıktığı ilk 10 ay içinde kimseye ceza kesilmemesi gündem olmuştu. Yine dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde kimseye araçta sigara içtiği için ceza kesilmediğini açıklamıştı. Ancak sigarının insana olan zararlarının günümüzde her geçen gün daha çok arttığı ortaya çıkıyor. Sigaranın sağlığımıza olan zararı düşünülerek alınan bu kararı halkımızın da destekleyeceği kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.