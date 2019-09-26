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TŞOF Başkanı Apaydın: “Özel araçlarda sigara yasağını sonuna kadar destekliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artık özel araçlarda şoförlerin ve diğer yolcuların sigara içmelerinin yasaklanmasını değerlendiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu yeni bir karar değil.

TŞOF Başkanı Apaydın: “Özel araçlarda sigara yasağını sonuna kadar destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artık özel araçlarda şoförlerin ve diğer yolcuların sigara içmelerinin yasaklanmasını değerlendiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu yeni bir karar değil. Sonuçta insan sağlığı için alınmış önemli bir kardır. Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü özel araçlarda çocuğumuzdan tutun da yaşlımıza varıncaya kadar herkesi taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bizi yetiştiren ve bu günlere getiren yaşlılarımızı da korumak adına geleceğimizi sigara ile yok etmemeliyiz. Onun için alınan bu kararı yerinde buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

“Var olan kanun uygulanmaya başlandı”
Sigara denetimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Kanun zaten vardı. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle hususi araçların içerisinde ve sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirilmişti. Hatta kanunun çıktığı ilk 10 ay içinde kimseye ceza kesilmemesi gündem olmuştu. Yine dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde kimseye araçta sigara içtiği için ceza kesilmediğini açıklamıştı. Ancak sigarının insana olan zararlarının günümüzde her geçen gün daha çok arttığı ortaya çıkıyor. Sigaranın sağlığımıza olan zararı düşünülerek alınan bu kararı halkımızın da destekleyeceği kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

“Uzun yol şoförleri için ayrıcalık istemiştik”
Yapılan düzenlemeye göre araç başında sigara içenlere 153 Türk Lirası para cezası kesileceğini hatırlatan TŞOF Başkanı Apaydın, “Kanun ilk çıktığı zaman bu ceza 88 TL idi. Yeni düzenleme ile bu ceza 153 Türk Lirasına çıkarıldı. Hatta Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak o dönemde uzun yola çalışan ticari araçlara bu cezanın uygulanmamasını istemiştik. Ancak, sigara insan hayatına çok zarar veriyor. Sigaranın zararları ile ilgili örnekleri ve görselleri zaman zaman televizyon ekranlarından, zaman zaman da gazete ve internet görsellerinden görmek mümkün. Sigaraya her ortamda ceza yazılırken araçlarda sigara içilmesi yanlış bir bir uygulama idi. Uygulamaya sürücülerimiz zamanla uyum sağlayacaklarına inancım tamdır. Sonuçta sağlık her şeyin üzerinde” dedi.

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